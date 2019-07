Lichaam Indiase koffiemagnaat gevonden in rivier

In een rivier in de Indiase staat Karnataka is het lichaam gevonden van de 60-jarige koffietycoon V.G. Siddhartha. Hij werd sinds zondagavond vermist, toen hij niet terugkwam van een wandeling.

Siddhartha was de oprichter van de keten Café Coffee Day en een van de rijkste mensen van India. Op weg van Bangalore naar Mangaluru had hij zijn chauffeur verteld dat hij een stukje wilde lopen over een brug. Toen hij na twee uur nog niet terug was, waarschuwde de chauffeur de politie.

Verschillende zoektochten naar de man leverden niets op. Gisteren werd zijn lichaam gevonden door een visser.

Gratis internet

Siddhartha begon zijn koffie-imperium in 1996, ruim voordat Starbucks in India zijn intrede deed. Toen lokte hij klanten door hen naast koffie ook gratis internet aan te bieden. Inmiddels is Café Coffee Day een van de grootste merken van India. De keten telt meer dan 1700 vestigingen in India zelf en heeft ook winkels in onder meer Maleisië, Nepal, Oostenrijk en Egypte.

Zijn imperium kwam in 2017 onder druk te staan toen de belastingdienst invallen deed in verschillende kantoren van het concern. Kort geleden zou hij gesprekken hebben gevoerd met Coca-Cola over de verkoop van een groot belang in het bedrijf.

Onderzoek naar 'afscheidsbrief'

De politie doet onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van Siddhartha. Ook wordt gekeken naar een brief die op sociale media is verschenen en die van de hand van Siddhartha zou zijn.

De koffietycoon zou de brief hebben gestuurd aan aandeelhouders. Verschillende media citeren eruit. "Het spijt me heel erg dat ik alle mensen die mij vertrouwen, heb teleurgesteld", staat erin. "Ik heb lang gevochten maar vandaag geef ik op. Ik kan de druk van een van de aandeelhouders om aandelen terug te kopen niet langer verdragen."