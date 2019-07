Akkoord Italië met andere EU-landen over migranten kustwachtschip

Italië is het met een aantal andere landen van de Europese Unie eens geworden over de verdeling van 116 migranten aan boord van een schip van de Italiaanse kustwacht. Dat schip mocht eind vorige week niet aanleggen in Lampedusa, omdat de Italiaanse regering eerst afspraken wilde maken over de opvang van de opvarenden buiten Italië.

Die afspraken zijn er nu, heeft minister Salvini van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt op Facebook. Duitsland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg en Ierland hebben zich volgens hem bereid verklaard om de migranten op te nemen.

De opvarenden waren gered door een vissersschip, voordat ze aan boord gingen van de Gregoretti. Ze mogen vanmiddag ontschepen in een haven in Zuid-Italië, onduidelijk is nog in welke stad. De hygiënische omstandigheden aan boord zijn slecht en verschillende migranten zijn ernstig ziek. Een van hen heeft tuberculose.

Sea Eye

Italië ontzegt vaker schepen van de kustwacht de toegang tot zijn eigen havens als er migranten aan boord zijn. Vorig jaar augustus duurde het tien dagen voordat een schip met 177 migranten aan boord mocht afmeren in Sicilië.

Een ander schip, de Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye, heeft voor de kust van Libië veertig migranten opgepikt. Daarover is Salvini duidelijk: die komen wat hem betreft Italië niet in. "Het is een Duitse ngo, dus ze moeten daar maar heen gaan. Niet naar Italië. Punt uit", twittert hij.