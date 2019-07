Meer passagiers, minder winst en afscheid van megajumbo bij Air France-KLM

Vliegmaatschappij Air France-KLM heeft afgelopen kwartaal ruim 5 procent meer passagiers vervoerd. Maar het Frans-Nederlandse bedrijf maakte toch minder winst, onder meer door hogere brandstofkosten. De nettowinst bedroeg 80 miljoen euro, 30 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

KLM presteert nog altijd beter dan Air France. Maar bij KLM ging de operationele winst wel omlaag, met 70 miljoen naar 258 miljoen. En tegelijkertijd steeg die bij Air France, met 130 miljoen naar 143 miljoen. De operationele winst is de winst voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen.

Trendbreuk voor KLM

"Ons resultaat werd gedrukt door een combinatie van hogere brandstofkosten, dalend vrachtvervoer en stijging van operationele kosten", zegt Pieter Elbers, president-directeur van KLM. "Daarnaast hebben het gebrek aan groeiruimte in Nederland en de verschillende verstoringen op Schiphol en in het luchtruim een negatief effect. Dit is een aanzienlijke trendbreuk ten opzichte van de positieve ontwikkelingen in de laatste jaren."

Bij Air France verbeterden de resultaten vooral doordat de maatschappij in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog veel geld verloor door een grote staking.

A380 verdwijnt in 2022

De Franse maatschappij heeft ook bekendgemaakt nog maar een paar jaar te vliegen met de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. "Met vier motoren verbruikt de A380 20 tot 25 procent meer brandstof dan de nieuwe generatie langeafstandsvliegtuigen en stoot daardoor ook meer CO2 uit", stelt het bedrijf. "Door stijgende onderhoudskosten en noodzakelijke vernieuwingen van het interieur wordt de economische aantrekkelijkheid van de A380 nog minder."