Scholen Sudan voor onbepaalde tijd gesloten

Het gevolg was dat gisteren in Khartoem en andere steden honderden scholieren, gekleed in schooluniform en zwaaiend met Sudanese vlaggen, de straat op gingen. Daarop hebben de autoriteiten alle scholen, van kleuterscholen tot middelbare scholen, tot nader order gesloten. In El Obeid is de noodtoestand afgekondigd en er geldt een avondklok.

"De autoriteiten zijn zich bewust dat het kookpunt is bereikt in de straten van Sudan", zegt Afrika-correspondent Koert Lindijer. "Het is niet het eerste bloedbad in de afgelopen weken. Mensen zijn woedend op de militairen en in het bijzonder op de militie de Rapid Support Forces. Die is verantwoordelijk gesteld voor het bloedbad in El Obeid en men eist nu dat die in elk geval uit Khartoem wordt verwijderd. Met het sluiten van de scholen hopen de autoriteiten het protest van de straat weg te krijgen."

Onacceptabel misdrijf

Unicef heeft bij het regime geprotesteerd en dringt aan op een onderzoek naar de gebeurtenissen in de stad. "Geen enkel kind zou moeten worden begraven in schooluniform", staat in een verklaring van de VN-kinderrechtenorganisatie. De baas van de junta, generaal Abdel Fattah al-Burhan, heeft de schietpartij veroordeeld. "Vreedzame burgers doodschieten is een onacceptabel misdrijf."

Twee weken geleden is afgesproken dat de generaals de macht in Sudan gaan delen met zes burgers. Er zou gisteren verder gepraat worden over de politieke toekomst, maar dat overleg werd door de oppositie afgezegd.

Nog voor de schietpartij van maandag was er al veel woede over de conclusies van een onderzoek naar het bloedige uiteenslaan van een grootscheeps protest tegen de junta in Khartoem op 3 juni. Daar werd een kamp van betogers aangevallen, waarbij volgens artsen 127 mensen zijn omgekomen. De militairen en de openbaar aanklager hielden het op zeventien doden.