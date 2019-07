Heel Utrecht ruikt naar rook door brand in berg tuinafval

Bij een recyclingbedrijf in Nieuwegein staat een grote berg tuinafval in brand. De gevolgen daarvan zijn in Utrecht te ruiken. In vrijwel de hele stad hangt een brandlucht.

De brand brak vanochtend rond 04.15 uur door nog onbekende oorzaak uit, meldt RTV Utrecht. Het lukte de brandweer vrij snel om het vuur onder controle te krijgen, maar dat betekent nog niet dat de brand geblust is.

"De brand zit er goed in, we moeten de afvalberg deels afgraven", zegt een woordvoerder. Dat kan nog een paar uur duren.

De brandlucht is tot in Utrecht te ruiken. Omdat het om hout, bladeren en ander tuinafval gaat, bevat de rook nauwelijks gevaarlijke stoffen. Evengoed adviseert de brandweer mensen die last hebben van de lucht of allergisch zijn om ramen en deuren gesloten te houden.