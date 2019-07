Moederbedrijf optiekzaken Pearle en EyeWish overgenomen

Het Frans-Italiaanse bedrijf EssilorLuxottica neemt de optiekzaken EyeWish en Pearle over. Het koopt bijna 77 procent van de aandelen van moederbedrijf GrandVision, voor 28 euro per stuk. Die zijn nu nog in handen van de Nederlandse investeerder HAL.

Door de overnameprijs wordt GrandVision op ruim 7 miljard euro gewaardeerd. Nu is dat nog ongeveer 5,5 miljard euro. GrandVision heeft winkels in meer dan veertig landen, vooral in Europa en Latijns-Amerika.

EssilorLuxottica wil een wereldspeler worden op de optiekmarkt en het grootste optiekconcern van Europa. Door de overname krijgt het bedrijf er wereldwijd 7200 winkels bij met meer dan 37.000 werknemers.

De overname moet binnen een of twee jaar rond zijn.