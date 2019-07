Boerkaverbod gaat morgen in, maar veel is nog onduidelijk

Maar wat betekent dat in praktijk? Een bewoner van een privé-instelling mag wel in boerka, een bezoeker die door de ingang naar binnen gaat niet? En een bezoeker van het Rijksmuseum in boerka wordt geweigerd, maar in een privémuseum, bijvoorbeeld Voorlinden, mag het wel?

En hoe gaat het in het openbaar vervoer? Vervoerders zitten met veel vragen en vrezen escalatie. Personeel in tram en bus bijvoorbeeld is niet bevoegd om te handhaven. De conducteur mag tegen iemand die in boerka het voertuig betreedt, zeggen: "U mag er niet in". Maar beboeten of wegsturen moet hij of zij aan de politie laten.

Om die te laten optreden moet het voertuig worden stilgezet, maar dat willen de vervoerders niet aangezien de dienstregeling dan in de war loopt en reizigers te laat op hun bestemming komen. In overleg met het ministerie heeft de politie aangegeven het niet voor zich te zien om "achter een rijdende tram aan te gaan rijden waar een overtreder op de wet gezichtsbedekkende kleding inzit".

Aparte aangifteruimte

De politie zit in zijn maag met boerkadraagsters die door het verbod geen aangifte meer kunnen doen op het bureau. De politie wil die vrouwen een alternatief bieden door een aparte aangifteruimte in te richten, waar ze in het bijzijn van een vrouwelijke medewerker hun boerka of nikab kunnen afdoen. Dat gebeurt her en der nu al.

Maar volgens minister Ollongren gaat die vlieger vanaf morgen niet meer op. Wie met een boerka het politiebureau betreedt, is in overtreding en riskeert een boete. Van huis uit aangifte doen, telefonisch of via de computer, blijft wel mogelijk.

De academische ziekenhuizen gaan nog een stapje verder: niet alleen zien ze het niet zitten, ze gaan het niet uitvoeren. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra moeten ziekenhuizen "niet met deze taak belast worden, maar is het aan politie en justitie". Gevreesd wordt dat mensen zorg gaan mijden als zij geen boerka of nikab mogen dragen in een ziekenhuis.

Feministen zijn verdeeld over de vraag of het boerkaverbod bevrijdend of juist beperkend is voor vrouwen. Ook in Nederland, zoals je kunt zien in de special hieronder van Nieuwsuur: