Honderden bij herdenking gedode jongen Frankfurt

Voor het centraal station in Frankfurt is de jongen herdacht die daar maandag werd gedood. Zo'n 400 mensen verzamelden zich op het Stationsplein voor een oecumenische kerkdienst, die ook werd bijgewoond door de burgemeester van Frankfurt. "Het is goed om deze dag niet alleen door te brengen", zei hij.

Maandagochtend werden op het station een jongen van 8 en zijn moeder voor een trein geduwd. De jongen werd overreden en stierf ter plekke; zijn moeder raakte gewond. De dader is een man van 40. Hij is van Eritrese afkomst en woonde sinds 2006 in Zwitserland.

Burgemeester Feldmann sprak zijn afschuw uit over de daad, maar waarschuwde ook voor haat tegen buitenlanders. "Deze misdaad is in tegenspraak met alles waar wij in Frankfurt voor staan", zei hij.

De moord maakt in Frankfurt, en ook in de rest van Duitsland, grote indruk: