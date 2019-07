Zwarte Democraten boycotten bezoek Trump om 'racistische retoriek'

Een groot deel van de zwarte Democratische vertegenwoordigers van de staat Virginia heeft een herdenkingsbijeenkomst geboycot, omdat president Trump er sprak. De Democraten verwijten hem "racistische en xenofobe retoriek". Een Democratisch moslimvertegenwoordiger onderbrak de bijeenkomst met leuzen en posters met boodschappen als "zet haat het land uit".

Trump was in Jamestown, Virginia, voor een herdenking van de eerste democratische bijeenkomst in Amerika. Die werd daar 400 jaar geleden gehouden. De herdenking was al beladen omdat alleen witte landeigenaren toen mochten stemmen. Dit jaar wordt ook herdacht dat 400 jaar geleden de eerste slaven in Amerika aan land kwamen, ook in Virginia.

Eigen land

De president van Amerika is de afgelopen tijd veelvuldig verweten dat hij racistisch is. De laatste keer dat hij dat verwijt kreeg, was dit weekend. Hij beschreef het overwegend zwarte district Baltimore van de zwarte senator Elijah Cummings als "een door ratten geteisterde rotzooi" en "het slechtst geleide en gevaarlijkste district in de VS".

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten de meerderheid hebben, bestempelde eerder deze maand in een stemming tweets van president Trump over vier Democratische Congresleden als racistisch. Vier Republikeinen stemden met de Democraten mee.

In de tweets vroeg Trump zich af waarom waarom progressieve Democraten in het Congres die kritiek hebben op de VS niet terug naar "hun eigen land" gaan, in plaats van af te geven op "het geweldigste en machtigste land op aarde". Hij noemde daarbij geen namen, maar zou hebben gedoeld op Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en Ilhan Omar. Op die laatste na zijn al die vrouwen geboren in de VS.

'Ernstig onrecht'

Voordat Trump vandaag afreisde naar Virginia zei hij dat hij "de minst racistische persoon ter wereld" is. In zijn speech sprak hij lovende woorden over de ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse democratie. Ook benoemde hij dat de Afro-Amerikanen de VS hebben opgebouwd, in omstandigheden van "ernstige onderdrukking en ernstig onrecht".