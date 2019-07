TNO gaat grote brandstofstoring op Schiphol onderzoeken

TNO gaat de grote brandstofstoring op Schiphol van een week geleden onderzoeken. Het onderzoeksbureau heeft daartoe opdracht gekregen van Schiphol en Aircraft Fuel Supply (AFS), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kerosinetanks en de leidingen op Schiphol.

"Als de oorzaak is vastgesteld, kunnen we ook kijken hoe we dit hadden kunnen voorkomen", zegt Inge Stegmann, directeur van AFS, tegen het ANP. Het is voor het eerst dat het bedrijf iets naar buiten brengt over de enorme storing op Schiphol.

Afgelopen woensdag werden zo'n 300 vluchten geannuleerd. Tienduizenden reizigers liepen vertraging op. Naast de extreem lange wachttijden was er onder reizigers veel boosheid over het gebrek aan duidelijke communicatie.

Onderdelen per helikopter

Volgens AFS lag het probleem bij een storing in de elektrische voeding van de kerosine-installaties. Door die storing schakelde het systeem zichzelf uit voorzorg uit, waarbij het op meerdere plekken beschadigd raakte. Vervangende onderdelen moesten vervolgens van ver komen. "We hebben een helikopter van de Koninklijke Marechaussee speciale onderdelen uit het zuiden van het land laten ophalen," zegt Stegmann tegen het ANP.

De oorzaak van de storing is volgens de directeur nog altijd onbekend. Stegmann denkt dat het onderzoek voor het einde van het jaar is afgerond. Volgens een woordvoerder van TNO is dat een reƫle planning.

Wie is er aansprakelijk?

Over schadevergoedingen voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers zegt Stegmann weinig. "Als er claims komen, kan ik me voorstellen dat juristen daar iets van moeten vinden. Ik heb daar geen zicht op."

Schiphol wijst naar Aircraft Fuel Supply als de verantwoordelijke partij, maar volgens deskundigen klopt dat niet.

Aircraft Fuel Supply weigert de NOS te woord te staan.