Een opmerkelijke vondst van de politie afgelopen woensdag tijdens een controle. Een 25-jarige man die was gestopt, bleek bij een doorzoeking 700.000 euro in contanten in zijn auto te hebben.

De politie hield de man staande op de A16 ter hoogte van Zwijndrecht. De man is aangehouden en moet veertien dagen in voorarrest zitten. Het geld is in beslag genomen.