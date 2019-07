OM-medewerkster die drugs zou hebben gesmokkeld op vrije voeten

De 53-jarige medewerkster van het Openbaar Ministerie die vorige maand in Duitsland werd aangehouden op verdenking van drugsmokkel, is voorlopig vrijgelaten. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in De Telegraaf.

De krant schrijft dat ze is teruggekeerd naar Nederland, maar wel verdachte blijft. Ook is ze nog geschorst bij het OM. Daardoor heeft ze geen toegang tot haar werkplek en de systemen van justitie. Ook mag ze geen contact hebben met collega's.

De vrouw uit Zoetermeer werd samen met haar dochter en schoonzoon opgepakt in een auto die geprepareerd was voor drugssmokkel. De politie vond twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend xtc-pillen. De vrouw ontkent dat ze wist van de drugs.

Dat ze nu vrij is, suggereert volgens De Telegraaf dat ze een kleinere rol heeft gespeeld in de drugssmokkel.