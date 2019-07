Gevluchte prinses Haya vraagt Britse rechter om bescherming

Prinses Haya, de gevluchte vrouw van de leider van Dubai, heeft vandaag bij het Britse hooggerechtshof gevraagd om bescherming. Ze beriep zich daarbij op wetten die ouders en kinderen moeten beschermen tegen gedwongen huwelijken en huiselijk geweld. Ook vroeg zij voogdij aan over haar kinderen.

Haya, de 45-jarige dochter van de vorige koning van Jordanië, Hoessein, wil scheiden van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de steenrijke machthebber in Dubai. Begin deze maand dook ze met haar kinderen op in Londen. Ze heeft asiel gevraagd in het Verenigd Koninkrijk.

Sjeik Mohammed was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaten vroegen om de terugkeer van zijn kinderen naar Dubai. Bovendien wilden zij dat de rechter de pers beperkingen zou opleggen omtrent berichtgeving over deze zaak. De rechter ging hier niet in mee.

Zesde vrouw

Haya is de zesde en jongste vrouw van de 70-jarige sjeik Mohammed. Ze studeerde politiek, economie en filosofie aan de universiteit van Oxford en kwam als springruiter uit voor Jordanië op de Olympische Spelen in Sydney.

Samen met haar man, die eigenaar is van het internationaal vermaarde paardenfokbedrijf Godolphin, is ze een graag geziene gast op de rennen in het Britse Ascot. Met de Britse koninklijke familie, die daar ook steevast aanwezig is, heeft het stel goed contact.

Omdat ook de Britse regering nauwe banden heeft met de Verenigde Arabische Emiraten dreigt de affaire uit te monden in een diplomatiek hoofdpijndossier.

Gewapende commando's

Het asielverzoek van prinses Haya heeft mogelijk te maken met de eerdere vluchtpoging van prinses Latifa, een van de 23 kinderen van sjeik Mohammed. Zij werd voor de kust van India opgepakt door gewapende commando's van de Emiraten en teruggebracht. Op één georkestreerd persmoment na is er niets meer van haar vernomen.

Haya zei in eerste instantie dat haar halfzus in goede handen was, maar volgens bronnen van de BBC heeft zij "verontrustende feiten" ontdekt over Latifa's vluchtpoging. Latifa's lot zou Haya hebben bewogen ook te vluchten.