Brand verwoest fruitbedrijf in de Noordoostpolder

Een fruitbedrijf bij Marknesse, in de Noordoostpolder, is verwoest door brand. Het is een groothandel in appels. Het is nog niet duidelijk of het naastgelegen woonhuis kan worden gered.

De brand ontstond even na 18.00 uur en veroorzaakte een grote zwarte rookpluim die kilometers verderop te zien was. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen. De brandweer heeft daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, meldt Omroep Flevoland.