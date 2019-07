Petitie om bosbranden Siberië aan te pakken, Russische autoriteiten onwillig

Milieuorganisaties en ecologen waarschuwen voor de gevaren van de grote bosbranden in het Noordpoolgebied. Een petitie waarin de Russische autoriteiten wordt verzocht actie te ondernemen, is na een week bijna 750.000 keer getekend.

Het getroffen gebied is bijna 30.000 vierkante kilometer groot, ongeveer net zo groot als België. In vijf Russische regio's is de noodtoestand uitgeroepen. In de petitie, die het initiatief is van een ecoloog uit Tomsk, wordt opgeroepen de noodtoestand uit te roepen in heel Siberië.

Volgens Greenpeace zijn de bosbranden niet langer een lokaal probleem en is het een nationale milieuramp geworden. De milieuorganisatie zegt dat bijtende smog zich tot aan het Oeral-gebergte over Siberië verspreidt en een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Niet alleen in Siberië woeden bosbranden. Op satellietbeelden zijn ook enorme rookpluimen te zien boven Groenland en Alaska. Volgens experts zijn er meer branden dan normaal en woeden ze noordelijker dan gebruikelijk.

'Normaal verschijnsel'

De petitie lijkt in Rusland voorlopig niet op politieke steun te kunnen rekenen. De gouverneur van de regio Krasnojarsk, Aleksandr Oess, noemt de branden een "normaal natuurverschijnsel". "Het is nutteloos ertegen te vechten en op sommige plaatsen mogelijk zelfs schadelijk."

De autoriteiten willen geen geld uitgeven aan het blussen van de branden in afgelegen gebieden, omdat die volgens hen geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Greenpeace zegt dat dit wel het geval is.

Bewoners in steden hebben veel last van de smog. De steden zelf lopen volgens de brandweer geen gevaar.