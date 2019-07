Drentse schaapsherder weigert dorpswandelingen en moet weg

Een herder in het Drentse Exloo wordt vervangen omdat ze weigert dagelijks met de schapen een wandeling door het dorp te maken. Dat bleek vandaag bij een rechtszaak tussen herder Monique Tielen en de Stichting Schaapskudde Exloo.

De dorpswandeling met de schapen is een zomerse traditie die veel toeristen trekt. Tielen is sinds mei 2016 schaapsherder in Exloo en maakte in het begin de wandelingen ook, maar vorig jaar stopte ze daarmee. Volgens Tielen reageren steeds meer automobilisten ongeduldig en is het door het drukkere verkeer niet meer verantwoord. Ook zou het voor de schapen te gevaarlijk zijn omdat ze hun poten kunnen verwonden aan rioolputten.

Volgens de stichting is er alles aan gedaan om knelpunten weg te nemen, maar ligt het probleem vooral bij de herder. "De hond begeleidt de schapen en de herder begeleidt de honden. En in dit geval is de begeleiding van de honden nooit erg sterk geweest en dan druk ik mij nog vriendelijk uit", zegt stichtingsbestuurslid Kees van Wijngaarden.

Irritatie bij beide partijen

Tielen kreeg op 10 juli een brief waarin het contract werd opgezegd. Zij vond de opzegtermijn te kort en stapte naar de rechter. Die concludeerde dat er veel onduidelijkheid was over het contract, maar volgens de rechter is het gezien de irritatie bij beide partijen beter als ze niet samen verdergaan.

De partijen werden daarop naar de gang gestuurd door de rechter om tot een oplossing te komen, schrijft RTV Drenthe. Na drie schorsingen en wat aanmoediging van de rechter, is besloten het dienstverband voort te zetten tot 1 oktober en daarna afscheid van elkaar te nemen. De nieuwe herder, die per 1 augustus was aangesteld, moet daardoor een maand wachten voordat hij aan de slag kan.