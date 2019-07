Supersnelle mondelinge moslimscheiding wordt strafbaar in India

Het gebruik onder Indiase moslims om subiet en mondeling van een vrouw te kunnen scheiden, wordt strafbaar. Het Indiase parlement heeft een wet aangenomen waarmee dit soort 'instant-scheidingen' kunnen worden bestraft met maximaal drie jaar cel.

Volgens het eeuwenoude gebruik kan een man van een vrouw scheiden door drie keer het Arabische woord voor scheiding, 'talaq', aan haar mede te delen. Daarbij zouden e-mails en whatsappjes ook voldoen.

Al in 2017 werd de drievoudig talaq-praktijk, zoals het in de volksmond heet, al ongrondwettig verklaard door het hooggerechtshof van India. Sommige tegenstanders van de wet vinden dat voldoende. Zij stellen dat de nationalistische hindoeregering van India met de wet het gebruik, en zo de moslimminderheid in het land, verder criminaliseert.

De minister van Justitie stelt daartegenover dat dit de enige manier is om wat te doen tegen het gebruik. Volgens hem zijn er na het vonnis van het hooggerechtshof nog 574 talaq-zaken geweest, al zou het moeilijk zijn om de aantallen in te schatten.

Tijd om na te denken

Drievoudig talaq wordt niet genoemd in de islamitsche sharia-wetgeving of in de Koran, schrijft de BBC op gezag van kenners. Volgens hen staat in de Koran juist dat een scheidingsprocedure minimaal drie maanden moet duren, om zo beide partijen tijd te geven om na te denken.

De omstreden instant-scheiding kwam ooit ook voor in Egypte, Pakistan, Bangladesh en de Verenigde Arabische Emiraten, maar is daar nu verboden. In India, dat volgens de BBC geen algemeen geldende scheidingswetgeving heeft, bleef het een gebruik.