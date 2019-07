Treinduwer Frankfurt werd gezocht door Zwitserse politie

De Eritreeër die gisteren op het centraal station van Frankfurt een 40-jarige vrouw en haar 8-jarige zoon voor een rijdende trein duwde, werd sinds donderdag gezocht door de Zwitserse politie. De man woonde sinds 2006 in Zwitserland en had sinds 2008 een verblijfsvergunning. Dat is op een persconferentie met de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer bekendgemaakt.

De verdachte werd gezocht omdat hij zijn buurvrouw met een mes had bedreigd, haar had proberen te wurgen en vervolgens had opgesloten. Daarna was hij op de vlucht geslagen. De man vertrok met de trein vanuit Basel naar Frankfurt.

Ook daarvoor al stond hij vanwege enkele delicten op de radar van de politie. Volgens de Zwitserse politie, die ook met een verklaring kwam, had hij onlangs een woedeaanval waarbij hij zijn vrouw en kinderen opsloot in huis. De familie noemde zijn gedrag ernstig en totaal onverwacht.

'Goed geïntegreerd'

Toch stond hij bekend als "goed geïntegreerd" en gedroeg hij zich lang "voorbeeldig". Hij had een categorie C-verblijfsvergunning, waarmee hij onder meer onbelemmerde toegang had tot de arbeidsmarkt. Vanochtend was al uitgelekt dat de 40-jarige Eritreeër getrouwd is, drie kinderen heeft en in het kanton Zürich woont.

Het motief van de man is nog altijd niet duidelijk. Er zijn geen bewijzen van alcohol- of drugsgebruik. Seehofer sprak van een "koelbloedige moord" die "ons midden in het hart heeft getroffen". Hij sprak zijn dank en respect uit voor omstanders die de vluchtende verdachte in zijn kraag grepen en vasthielden tot de politie arriveerde. Seehofer kondigde aan dat hij de veiligheid op treinstations wil verbeteren.

Veiligheidsgevoel aangetast

Bij het incident kwam gisteren de 8-jarige jongen om het leven. Zijn moeder kon zich net op tijd in veiligheid brengen. De man probeerde ook een 78-jarige vrouw voor de trein te duwen. Dat lukte niet, wel raakte ze gewond aan haar schouder.

Minister Seehofer stelde dat het incident het gevoel van veiligheid van veel Duitsers heeft aangetast en dat de polarisatie groeit, maar hij benadrukte dat de criminaliteitscijfers dalen. Desondanks toonde hij begrip voor de ophef. Het gaat om het tweede incident in korte tijd: op 20 juli duwde een 28-jarige man een vrouw voor de trein op het station van Voerde, in Duitsland.