Koning van Marokko wil commissie voor aanpak sociale ongelijkheid

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft aangekondigd dat hij iets wil doen aan de ongelijkheid in zijn land. Een speciale commissie moet later dit jaar met voorstellen komen om de sociale ongelijkheid aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheid en belastingen.

De 55-jarige koning kondigde de commissie aan in een speech ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als vorst. Ook wil Mohammed VI zijn regering herschikken. Hij vindt dat er "nieuw bloed" nodig is om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. "Na de zomer wil ik van mijn regeringsleider voorstellen krijgen voor het invullen van hoge overheidsfuncties, op basis van verdienste en competentie", zei hij.

In zijn speech keek Mohammed VI ook terug op belangrijke ontwikkelingen onder zijn bewind, zoals de aanleg van wegen en de haven van Tanger, die de grootste haven van Afrika is. Ook noemde hij de komst van een hogesnelheidstrein en het feit dat Marokko het grootste zonnepanelenpark ter wereld heeft.

"Maar", zo zei de koning, "dit resultaat wordt ondermijnd door het feit dat niet alle lagen van de Marokkaanse samenleving hiervan profijt hebben."

Uitgavepatroon

Deze bekentenis komt na de kritiek van de laatste tijd op het uitgavepatroon van de koning. Volgens Forbes heeft Mohammed VI een vermogen van meer dan 5 miljard euro en behoort hij tot de rijkste vorsten ter wereld.

Vorig jaar was de koning op Instagram te zien met zijn nieuwe horloge van een miljoen euro en sinds kort is hij de eigenaar van een immens zeilschip met een prijskaartje van 88 miljoen euro. Beide speeltjes kunnen hem aangeboden zijn, want hij doet er geen uitspraken over, maar het is genoeg om een deel van de Marokkanen op stang te jagen, omdat er in het land nog steeds mensen sterven van armoede.

Toch ziet de meerderheid van de bevolking de koning nog steeds als redder, na de jaren van onderdrukking onder zijn vader Hassan II.