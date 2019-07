Zeven jaar cel voor doodsteken buurman in Den Haag

Een 28-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van zijn buurman. Hij stak de man 8 keer in zijn nek.

De straf is dezelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter gelooft niet dat Jerry van de B. alleen handelde uit zelfverdediging. Volgens de rechtbank handelde hij doordacht, mede omdat hij het slachtoffer meerdere malen stak.

De steekpartij vond in september plaats. Van den B. was net in de straat komen wonen en nodigde de buurman uit voor een biertje. Beide mannen dronken veel, schrijft Omroep West.

Worsteling

Volgens Van den B. werd zijn buurman plots agressief toen hij hem vroeg weg te gaan en kwam hij met een mes op hem af. Vervolgens zouden de twee geworsteld hebben waarna de verdachte het mes in handen kreeg. Hij zou toen ter verdediging acht keer in de hals van de buurman hebben gestoken.

De rechter erkent dat de verdachte in eerste instantie uit zelfverdediging handelde, maar vindt dat de man, nadat hij het mes in handen had gekregen, anders had moeten handelen. Zo had hij bijvoorbeeld het mes kunnen weggooien of op een minder dodelijke plek kunnen steken.