Rapper A$AP Rocky bestrijdt aantijgingen op eerste zittingsdag

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky zou tijdens een vechtpartij hebben gehandeld uit noodweer. Daarom is hij niet schuldig aan mishandeling, zo zei zijn advocaat tijdens de eerste zittingsdag in Zweden in de zaak tegen de 30-jarige artiest en twee mannen uit zijn entourage.

Het drietal wordt ervan verdacht een maand geleden op straat in de Zweedse hoofdstad Stockholm een man in elkaar te hebben geslagen. Daarbij zou onder meer een fles zijn gebruikt. De man raakte gewond.

Op beelden die A$AP Rocky op Instagram plaatste, is te zien dat hij wordt lastiggevallen door twee jongemannen. Maar in een andere video, die omstanders maakten, lijkt A$AP Rocky een van de mannen op de grond te gooien en vervolgens te slaan en te trappen.

Internationale beroering

A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, zit vanwege de vechtpartij al bijna een maand in een Zweedse cel. Hij betrad vandaag in groene gevangeniskleding in de rechtszaal. Verder was bij de eerste zitting onder anderen de moeder aanwezig van de populaire rapper, die zijn laatste twee albums op één zag binnenkomen in de prestigieuze Billboard 200.

De zaak leidt internationaal tot flink wat beroering. Vooral nadat de Amerikaanse president Trump zich ermee ging bemoeien. Trump belde anderhalve week geleden de Zweedse premier Löfven om te kijken of hij de rapper kon "helpen". Hij deed dat op initiatief van rapper Kanye West, die zowel met A$AP Rocky als Trump is bevriend.

Löfven was niet onder de indruk van het belletje van Trump. "In Zweden is iedereen voor de wet gelijk, ook bezoekers uit andere landen", stelde hij.

Vervolgens twitterde Trump dat hij teleurgesteld was in Löfven: "Geef A$AP Rocky zijn vrijheid terug. We doen zoveel voor Zweden, maar dat geldt kennelijk niet de andere kant op."