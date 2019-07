Linda (29) doet voor zieke dochter mee aan zwaarste paardenrace ter wereld

Ze beseft nog niet helemaal waaraan ze begint, maar wat vaststaat is dat Linda van Gorkum (29) uit Boskoop volgende week 1000 kilometer gaat paardrijden over de Mongoolse steppe. Ze doet mee aan de Mongol Derby, een meerdaagse en loodzware paardenrace.

"Dit is een droom voor mezelf, maar ik doe het ook voor het goede doel", vertelt Van Gorkum in het NOS Radio 1 Journaal. Ze wil aandacht vragen voor neurofibromatose, een aandoening die haar 9-jarige dochter heeft. "Als gevolg van de ziekte heeft mijn dochter een tumor op haar oogzenuw gekregen en is ze op 4-jarige leeftijd blind geworden. Weinig mensen weten van deze ziekte af."