Tweede arrestatie voor diefstal van half miljoen euro van Zeeuws festival

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de diefstal van de dagopbrengst van het Zeeuwse muziekfestival Hrieps. De buit - naar schatting een half miljoen euro - is nog spoorloos.

Het gaat om een 22-jarige man uit Goes. Eerder werd al een 20-jarige vrouw aangehouden. Wat hun precieze rol was bij de overval wordt onderzocht. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

De overval werd in de nacht van 11 op 12 mei gepleegd in het huis van een van de organisatoren van het muziekfestival. Nog geen kwartier eerder was daar de contante dagopbrengst gebracht. Het bedrag was zo hoog omdat er door een storing niet gepind kon worden op het festivalterrein.

De organisator van het festival is blij met de arrestaties. "Er zit beweging in de zaak en daar zijn we blij mee", zegt Hugo Kramer tegen Omroep Zeeland. Hij hoopt dat de politie er snel achter komt wat er met het geld gebeurd is. "Financieel blijft het natuurlijk een catastrofe."