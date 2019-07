Man die in Frankfurt kind voor trein duwde, woont in Zwitserland

De man die gisteren op het centraal station in Frankfurt een vrouw en haar 8-jarige zoon voor een binnenkomende trein duwde, woont in Zwitserland. Hij heeft daar een verblijfsvergunning, zegt de Zwitserse politie. Dat betekent dat de man al zeker vijf jaar in het land woont.

De 40-jarige man, van Eritrese afkomst, is getrouwd en vader van drie kinderen. Dat meldt de krant Frankfurter Allgemeine op basis van bronnen bij justitie. Hij woont in het kanton Zürich. Het is niet duidelijk waarom hij gisteren in Frankfurt was.

Het 8-jarige jongetje overleefde de val op het spoor niet; hij werd door de trein overreden. Zijn moeder kon zich nog maar net in veiligheid brengen. Op het perron waren veel mensen getuige van de daad en dat leidde tot hevige emoties. Hun is psychische hulp aangeboden.

De dader vluchtte, maar werd al snel door omstanders gepakt en overgedragen aan de politie.

Over het motief is nog niets bekend. De verdachte wordt verhoord, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan.