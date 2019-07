Oplichter door Suriname uitgeleverd aan Nederland

Suriname heeft oplichter Harry O. uitgeleverd aan Nederland. De 65-jarige man, die miljoenen heeft verdiend over de rug van zijn slachtoffers, landde vanochtend op Schiphol, zegt een woordvoerder van het OM.

O. werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf van bijna acht jaar, maar was al jaren voortvluchtig. Sinds kort stond hij op de nationale opsporingslijst.

De politie verspreidde eerder deze maand zijn foto in de media en ook kreeg de zaak aandacht in tv-programma Opsporing Verzocht. Hierop kwamen zo'n dertig tips binnen. Een aantal belangrijke tips kwam uit Suriname. Begin deze maand werd hij door een arrestatieteam opgepakt in Paramaribo.

Sinds de jaren 80 maakte O. met zijn oplichtingspraktijken honderden slachtoffers. Volgens Omroep West kocht hij in Den Haag goedkope huizen die hij liet verpauperen. Ook bedreigde hij huurders als die niet wilden betalen. Hij werd veroordeeld voor witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude.