Schutter festival Californië propageerde racistisch boek

Nog steeds is niet duidelijk wat het motief is voor de aanslag, gisteren, op een festival in Californië. Maar buitenlandse persbureaus komen wel met steeds meer details over de 19-jarige dader, die om zich een schoot op het Gilroy Garlic Festival.

Mogelijk is er sprake van een racistisch motief. Volgens het Amerikaanse persbureau AP had de dader, Santino William Legan, vlak voor de aanslag zijn volgers op Instagram ertoe aangespoord om een boek uit de negentiende eeuw te lezen dat populair is onder racisten. In het boek staat onder meer dat witte mannen moeten heersen over gekleurde mannen.

De politie wil niet op het verhaal reageren en wacht eerst het onderzoek af. Intussen zijn op verscheidene plaatsen doorzoekingen geweest. Zo is het huis van de ouders van de dader doorzocht en een appartement dat enige tijd door hem bewoond zou zijn. Santino William Legan groeide op in Gilroy en zou daar tot zeker een jaar geleden nog hebben gewoond.

Volgens buurtbewoners komt de dader uit een geliefde familie die erg actief is in de lokale gemeenschap in Gilroy.

Wapen was legaal

Legan heeft het semi-automatisch wapen waarmee hij schoot, legaal gekocht bij een wapenhandelaar in de staat Nevada. De verkoper zegt dat hij niets vreemds heeft gemerkt aan de man. Legan kon geen wapen kopen in zijn eigen staat Californië, omdat een koper daar minimaal 21 jaar oud moet zijn.

Bij de aanslag op het eetfestival kwamen gisteren drie mensen om het leven: een jongetje van 6 jaar, een meisje van 13 en een man van 27. Er zijn twaalf gewonden, van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De schutter werd door politieagenten doodgeschoten.

Omdat er beveiligers bij de hoofdingang van het festivalterrein stonden, knipte Legan een gat in het hek. Eenmaal op het terrein, schoot hij om zich heen. Volgens ooggetuigen deed hij dat lukraak.