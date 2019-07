Militair vliegtuig crasht in Pakistaanse stad, zeker zeventien doden

Het toestel doorboorde een gebouw, dat vervolgens instortte. De brandweer heeft het vuur geblust.

Vijf militairen die aan boord zaten en twaalf burgers op de grond kwamen om het leven. Nog eens twaalf omwonenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In Rawalpindi, even ten zuiden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, is de legerleiding gevestigd.