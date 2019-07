Wekdienst 30/7: A$AP Rocky voor de rechter en gesprekken VS en China

Wat heb je gemist?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny houdt het voor mogelijk dat hij afgelopen weekend is vergiftigd. Navalny werd zondag vanuit de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis, met zwellingen en uitslag. Volgens doktoren had hij een allergische reactie, maar zijn eigen artsen en advocaten zeiden dat er ook iets anders aan de hand kon zijn. In een blog zegt Navalny nu zelf ook dat er in ieder geval geen sprake was van een allergische reactie.

Ander nieuws uit de nacht:

De persoonlijke data en betaalgegevens van zo'n 100 miljoen Amerikaanse en 6 miljoen Canadese klanten van de Amerikaanse bank Capital One zijn vorige maand gehackt. De FBI heeft gisteren in Seattle een 33-jarige vrouw opgepakt die ervan wordt verdacht achter de hack te zitten.

Het politie-onderzoek naar een mogelijke verkrachting door Neymar is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Het OM kan alsnog besluiten extra onderzoek in te stellen of de stervoetballer te vervolgen, maar die kans is nu beduidend kleiner.

Katy Perry is schuldig bevonden aan plagiaat. Haar Dark Horse lijkt te veel op het nummer Joyful Noise van de christelijke rapper Marcus Tyrone Gray

En dan nog even dit:

In Nederland zijn steeds meer rookvrije terrassen. Sinds september vorig jaar is het aantal gestegen van 39 naar 113. Ons land telt duizenden terrassen. Volgens Clean Air Nederland, de belangenorganisatie voor niet-rokers, zijn er steeds meer gasten die vragen om een rookvrije hoek.