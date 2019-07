Data van ruim 100 miljoen bankklanten VS gehackt

De Amerikaanse bank Capital One is getroffen door een grootschalige hack. Persoonlijke data en betaalgegevens van zo'n 100 miljoen Amerikaanse en zes miljoen Canadese klanten zijn buitgemaakt, erkent het bedrijf.

De hack was al op 19 juli. Van zo'n 140.000 Amerikanen is ook het burgerservicenummer gehackt. Volgens Capital One zijn creditcardnummers, pincodes en inlogdata niet in verkeerde handen gevallen.

De FBI heeft gisteren in Seattle een vrouw van 33 opgepakt. Zij wordt ervan verdacht achter de hack te zitten. De vrouw, die eerder werkte als software-ontwikkelaar, wordt donderdag voorgeleid. Als ze schuldig wordt bevonden, hangt haar vijf jaar cel en een boete van 250.000 dollar boven het hoofd.

Bankdirecteur Richard Fairbank heeft klanten excuses aangeboden. "Hoewel ik dankbaar ben dat de dader is gepakt, spijt het mij enorm wat er is gebeurd", zegt hij in een verklaring.