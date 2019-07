Katy Perry schuldig aan plagiaat: 'Dark Horse' lijkt teveel op 'Joyful Noise'

Grammy

Grays advocaten lieten op hun beurt in de rechtbank het aantal streams van Joyful Noise op YouTube en Spotify zien, om aan te tonen dat Perry en haar team het lied wel ergens gehoord moeten hebben. Daarnaast was het album waarop het liedje stond genomineerd voor een Grammy. "Ze proberen meneer Gray in het hoekje van gospelmuziek te stoppen, die niemand kent", zei een van zijn advocaten.

De jury was het met Grays advocaten eens en vond dat zijn lied bekend genoeg was dat de makers van Dark Horse het hadden kunnen kennen. Welke straf de zangeres en haar team krijgen, wordt later beslist.

Dark Horse is een van de grootste hits van Katy Perry. In Nederland bereikte de single begin 2014 de eerste plaats in de Single Top 100.

Blurred lines

Robin Thicke en Pharrell Williams werden eerder ook al beschuldigd van plagiaat. Zij moesten ruim 4 miljoen euro betalen aan de erven van Marvin Gaye omdat hun liedje Blurred Lines teveel leek op Gayes Got to give it up.

Destijds maakte NOS op 3 deze reportage over de vraag of Blurred lines plagiaat is: