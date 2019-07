Stille tocht voor doodgestoken 'lieve buurvrouw' Kerkrade

In Kerkrade hebben naar schatting 100 tot 150 mensen meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan de vrouw die daar op 10 juli werd doodgestoken. Begin en eindpunt van de tocht was het huis van het 42-jarige slachtoffer, in de wijk Chèvremont.

Voor de stille tocht was er een korte toespraak en werden bloemen gelegd. Ook werd Happy birthday gezongen; het slachtoffer zou maandag 43 jaar zijn geworden. Deelnemers omschreven haar als "lieve buurvrouw", "een vriendin voor velen" en "een Antilliaanse kookster".

Een man van 52 zit vast voor het doodsteken van de vrouw. Volgens buurtbewoners is hij haar ex. Hij zou een straatverbod hebben gehad.