Politie schiet bij aanhouding man in instelling Geleen

Een man in een instelling in Geleen is gewond geraakt nadat hij door de politie werd neergeschoten. De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

De politie kreeg rond 20.45 uur een melding over een lastige patiƫnt in de instelling aan de Burgemeester Lemmensstraat, waarop agenten gingen kijken. Toen de man zijn kamer verliet dreigde hij met een wapen in de richting van het personeel en de agenten. Daarop werd hij door de politie neergeschoten.

De Rijksrecherche onderzoekt het incident, zoals gebruikelijk is wanneer een agent zijn vuurwapen heeft gebruikt.