Dode bij rellen met illegale goudzoekers bij Surinaamse goudmijn

Bij ongeregeldheden op het terrein van de Rosebel goudmijn in Suriname zijn een dode en een gewonde gevallen. De directe aanleiding voor de rellen is nog niet duidelijk, maar er zijn al jarenlang spanningen tussen illegale goudzoekers en het moederbedrijf van Rosebel, de Canadese goudmultinational Iamgold.

De dode viel volgens de website Starnieuws toen een ruzie tussen de illegalen en werknemers van Iamgold escaleerde en beveiligers van het bedrijf op de illegalen schoten. De vlam sloeg daarna in de pan waarna de lokale goudzoekers graafmachines en een personeelsbus in brand staken.

De illegalen komen uit het dorpje Nieuw Koffiekamp, niet ver van de goudmijn. Ze vinden dat ook zij recht hebben om te mijnen in het concessiegebied van Iamgold. De leiding van bedrijf heeft nog niet op de onrust in het gebied gereageerd.

Spanningen

Voorzitter Lloyd Read van de werknemersbond van Iamgold heeft de arbeiders opgeroepen uit veiligheidsoverwegingen voorlopig niet aan het werk te gaan. Hij is boos omdat de leiding van het bedrijf een nieuwe werkploeg naar het gebied heeft laten gaan terwijl de situatie er zeer verhit was.

Iamgold heeft in het verleden de goudzoekers op bepaalde delen van het terrein gedoogd, maar die overschrijden regelmatig de grenzen die het bedrijf aan het vastgestelde gebied heeft gesteld. In 2013 en 2017 waren er ook al ongeregeldheden. Dat leidde wel tot materiƫle schade maar niet tot doden of gewonden.

Extra bewaking

Speciale eenheden van de politie en het leger zijn intussen naar de mijn gedirigeerd om de beveiligers van Iamgold bij te staan. Volgens het ministerie van Justitie en Politie is de rust daarna enigszins weergekeerd.

Maandag bezoeken de ministers van Justitie en Politie, Nationale Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling het gebied. Zij konden niet eerder afreizen omdat hun veiligheid niet was gegarandeerd. De bewindslieden bezoeken ook de familie van de slachtoffers.

Rosebel is de grootste goudmijn van Suriname en zorgt voor een belangrijk deel van de dollarinkomsten voor het land. De Surinaamse staat heeft een aandeel in de mijn.