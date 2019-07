Tientallen doden bij gevangenenoproer in Brazilië

Bij gevangenisrellen in het noorden van Brazilië zijn zeker 52 gedetineerden om het leven gekomen. Zestien van hen zijn onthoofd. Sommigen kwamen door verstikking om het leven. Het dodental loopt mogelijk nog op. Minstens twee bewakers werden gegijzeld, maar later weer vrijgelaten.

Volgens de Braziliaanse nieuwssite Globo waren de vijf uur durende rellen het gevolg van een ruzie tussen twee bendes. Leden van een van de bendes braken 's ochtends vroeg in in het cellenblok van de andere bende, sloten de ruimte af en stichtten brand. Als gevolg daarvan stikten sommige gevangenen in de rook.

In de gevangenis in de gemeente Altamira in deelstaat Pará zaten 311 gevangenen, terwijl er plaats is voor 200.

Het gaat om de tweede grote gevangenisopstand in Brazilië dit jaar. In mei kwamen 55 gevangenen om in de Amazonestad Manaus. Ook daar gingen rivaliserende drugsbendes elkaar te lijf.