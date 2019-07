Nederlanders in hoger beroep tegen doodstraf in Marokko

De Nederlandse Edwin R.M. en Shardyone S. gaan in hoger beroep tegen de doodstraf waartoe ze vrijdag zijn veroordeeld in Marokko. Volgens de rechtbank hebben de twee in november 2017 de zoon van een rechter vermoord in een café in Marrakesh. De mannen zeggen dat ze onschuldig zijn.

Uit onderzoek van de Marokkaanse politie blijkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi vermoedelijk de opdracht heeft gegeven om de Nederlands-Marokkaanse eigenaar van café La Créme te vermoorden. Omdat hij net voor de moord van stoel wisselde, zouden de schutters per ongeluk de zoon van de rechter doodgeschoten hebben. Bij die 'vergismoord' vielen ook twee gewonden.

De Marokkaanse inlichtingendienst DGSN zegt R.M. en S. gearresteerd te hebben vlakbij de plek waar de politie het moordwapen en de vluchtmotor vond. De inlichtingendienst kwam de mannen op het spoor nadat ooggetuigen het duo hadden herkend - vanwege hun Dominicaanse en Antilliaanse afkomst hebben de mannen een opvallend uiterlijk in Marokko. "Maar er is verder helemaal geen bewijs," stelt de moeder van R.M. "Daarom hadden we deze straf ook niet aan zien komen."

Vakantie

Volgens de moeder waren haar zoon en zijn jeugdvriend gewoon op vakantie in Marrakesh en hebben ze niets met de zaak te maken. Ze zegt dat de twee ten tijde van de moord in de discotheek van hun hotel waren. "Edwin maakt makkelijk vrienden en ging wel met Marokkanen om, maar ik weet niet of dat de Marokkanen zijn die gearresteerd zijn."

Ze verwijst naar de Nederlands-Marokkaanse broers J. en M. Taghi en nog veertien andere Marokkanen, van wie zes de Nederlandse nationaliteit hebben, die de politie ook heeft gearresteerd in verband met de moord. De twee broers van Ridouan Taghi hebben 10 en 20 jaar cel gekregen voor betrokkenheid bij de moord.

Spanje

Volgens de rechtbank zijn R.M. en S. eerder gelinkt aan drugshandel, ontvoering, gewapende overvallen en poging tot moord, maar ook dat is volgens de moeder niet waar. "Ze hadden alleen wat boetes openstaan voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs", zegt ze. "Daarom waren ze net naar Spanje verhuisd, om daar met een schone lei te beginnen. Ze leerden daar al de taal en waren op zoek naar werk."

Nu zit het duo al anderhalf jaar vast in de Marokkaanse stad. Volgens Edwins moeder worden ze steeds minder goed behandeld. "Eerst mochten ze hun eigen kleren dragen, maar nu is dat een uniform. Daarnaast mochten ze eerst vier uur per week bellen, nu nog maar tien minuten. Ook zijn ze verplaatst naar een kleinere cel." Het hoger beroep begint naar verwachting in oktober.