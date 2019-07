Britse gevangenissen onder de maat: ratten, geweld en drugs

Cattermole bracht onder meer tijd door in de Londense Pentonville-gevangenis, die op de lijst staat met slechtste gevangenissen. "In Pentonville waren meer drugs dan in de ergste Europese achterwijk. Geesteszieke gevangenen zaten tussen de rest en kregen geen hulp, laaggeletterden kregen geen onderwijs", aldus de ex-gedetineerde, die een boek schreef over zijn ervaringen gedurende een jaar waarin hij één uur per dag naar buiten kon. "Geweld en achterdocht overheersten. Het was verschrikkelijk."

Op basis van de erbarmelijke omstandigheden stelde de Amsterdamse rechtbank onlangs zelfs twee overleveringen (uitlevering binnen de EU) naar Engeland uit. Het was volgens de rechtbank niet uit te sluiten dat de verdachten "onmenselijk of vernederend" behandeld zouden worden in de gevangenissen van Birmingham, Liverpool of Bedford (Londen).