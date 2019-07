Website met like-button verantwoordelijk voor data die Facebook verzamelt

Websites met een like-button van Facebook worden gedeeltelijk verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Facebook met die button verzamelt en doorstuurt. Dat heeft het Europees Hof in een zaak over een Duitse webshop bepaald.

Het Europees Hof zegt wel dat de eigenaar van de website niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de manier waarop Facebook die gegevens verwerkt. Daar is alleen Facebook zelf verantwoordelijk voor. De websites zijn dus wel verantwoordelijk voor het doorsturen van de persoonsgegevens naar het sociale netwerk. Het oordeel van het Europees Hof kan ook gevolgen hebben voor andere websites die de like-button op hun pagina hebben.

Advertenties

De Europese rechter keek naar de like-button in een zaak over het Duitse Fashion-ID. De webshop in modeartikelen heeft een like-button op zijn website waarmee aan Facebook verteld wordt welke internetgebruikers op de site zijn geweest. Door de persoonsgegevens die verzameld worden, kunnen de bezoekers daarna bijvoorbeeld gerichte advertenties krijgen.

Maar dit kan dus niet zomaar meer. Het Europees Hof oordeelt namelijk dat de website aan de bezoeker duidelijk moet maken dat deze gegevens verzameld worden en waarom dat wordt gedaan.

Gewoon wegklikken?

Gerard Spierenburg van de Consumentenbond twijfelt wel over de effectiviteit hiervan "Je moet realistisch zijn, veel consumenten klikken de cookiepop-up ook gewoon weg zonder te lezen. En waarschijnlijk komt er nu gewoon een aanvulling op die pop-up die mensen ook gewoon wegklikken. "

De Consumentenbond zegt dat het wel goed is dat consumenten straks een melding moeten krijgen dat persoonsgegevens opgeslagen en doorgestuurd worden. Uit de uitspraak van het Hof blijkt namelijk dat gegevens nu ook doorgestuurd kunnen worden zonder dat iemand lid is van Facebook of op de vind-ik-leuk-knop heeft gedrukt.

"Wij vinden dat dit echt ingeperkt moet worden. Als je als bedrijf gegevens verzamelt, doe het dan wel op de juiste manier zodat het in lijn is met de AVG", zegt de woordvoerder van de Consumentenbond. De AVG is een privacywet uit 2018 die geldt in de hele Europese Unie, waarmee de bescherming van persoonsgegevens in alle lidstaten op dezelfde manier geregeld is. "Voor ons betekent dat, goed geïnformeerd, vrijwillig en zo weinig mogelijk", aldus de woordvoerder.