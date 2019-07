Man met taakstraf moet poging tot omkoping berouwen

Een 23-jarige man uit Heerlen moet drie maanden de cel in, omdat hij de reclassering probeerde om te kopen. Hij had geen zin meer in zijn taakstraf.

De man was veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf voor het kweken van hennep en het aftappen van stroom. Na 18 uur van de taakstraf te hebben voldaan, besloot hij een poging te wagen een medewerker van de reclassering om te kopen.

Die ging niet op het aanbod in en stapte naar het Openbaar Ministerie. Dat besloot daarop de overgebleven werkstraf om te zetten in 82 dagen cel. De man probeerde nog bezwaar te maken tegen het besluit, maar daar was hij te laat mee, schrijft 1Limburg.