Podcast De Dag: de moeizame weg van Afghanistan naar vrede

Afghanistan komt vooral in het nieuws als er een aanslag of een andere vorm van geweld is. Zondag, op de eerste dag van de campagnes voor de presidentsverkiezingen, was het weer raak. In De Dag vertellen correspondent Aletta André en Afghanistan-kenner Willem van de Put hoe het land er na 18 jaar oorlog voorstaat.

"Feitelijk heeft de overheid over meer dan de helft van het land niets te zeggen", zegt Van de Put. "En als niemand een radicale stap neemt, is het over 5 jaar nog steeds zo."