Russische oppositieleider Navalny wordt onderzocht door eigen artsen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt inmiddels onderzocht door zijn eigen artsen, een cardioloog en een oogarts. Navalny werd gisteravond vanuit de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou, nadat hij uitslag had gekregen in zijn nek en zijn ogen waren opgezwollen. Kort daarna mochten zijn artsen niet bij hem op de kamer komen.

Over de oorzaak van zijn klachten is nog geen uitsluitsel. Het ziekenhuis houdt het op een allergische reactie, mogelijk door wasmiddel. Navalny's dokters, die hem al vaker hebben behandeld, willen de oorzaak zelf onderzoeken, omdat zij die officiƫle lezing niet vertrouwen. Het ziekenhuis wordt geleid door een Moskous gemeenteraadslid van de partij Verenigd Rusland, die Poetin steunt.

"Dat wil niet meteen zeggen dat ze liegen. Het kan net zo goed inderdaad een allergische reactie zijn, maar enige scepsis is op zijn plaats", zegt correspondent David Jan Godfroid.

Navalny werd gisteren ook al bezocht door zijn artsen. Maar zij mochten niet bij hem in de kamer. Via een deuropening konden ze een haar meenemen voor onderzoek.

30 dagen vast

De oppositieleider zit momenteel een celstraf uit van 30 dagen voor het oproepen tot demonstraties. Met zijn anticorruptiebeweging en politieke partij is hij een luis in de pels van de machthebbers in Rusland. Hij is vaak opgepakt en vastgezet en het lukt hem om grote groepen Russen te mobiliseren.

Gisteren trad de Moskouse politie hard op tegen een demonstratie die werd gehouden uit protest tegen de gang van zaken rond de komende gemeenteraadsverkiezingen in de miljoenenstad. Ook bij het ziekenhuis waar Navalny ligt was een kleine demonstratie