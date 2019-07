China: 'vreselijke incidenten' bij protesten Hongkong beschadigen rechtsstaat

China heeft de protesten in Hongkong veroordeeld als "vreselijke incidenten" die ernstige schade hebben toegebracht aan de rechtsstaat. "We hopen dat mensen standvastig zijn in de verdediging van de rechtsstaat", zegt een woordvoerder van het Chinese bureau voor Hongkong en Macau.

De demonstraties tegen de regering in Hongkong en de groeiende invloed van China zijn nu acht weken aan de gang. Afgelopen weekend liepen de protesten opnieuw uit op gevechten met de ordetroepen. Daarbij vielen tientallen gewonden.

Het bureau voor Hongkong spreekt van "kwaadaardige en criminele daden van radicale elementen". De Chinese regering roept inwoners van Hongkong op om zich tegen iedere vorm van geweld te keren. "We roepen de bevolking op om zich bewust te zijn van de ernst van de situatie."

'We houden jullie in de gaten'

China reageert zelden op dingen die in Hongkong spelen. "Het is veelzeggend dat Peking zich genoodzaakt ziet om hierop te reageren. Met deze persconferentie, waarin verder niet heel veel wordt gezegd, laat China wel zien: we're watching you, we houden jullie in de gaten", zegt correspondent Sjoerd den Daas.

"Maar voorlopig houdt men nog wel vast aan hun versie van 'één land, twee systemen', waarmee Hongkong zelfbestuur heeft", zegt Den Daas. "Peking is wel bereid om in te grijpen als dat nodig is. Als ze zeggen: Hongkong gaat richting onafhankelijkheid, kunnen ze ingrijpen met bijvoorbeeld het Volksbevrijdingsleger. Maar dat zou echt een laatste optie zijn"

Hongkong kan ook zelf een beroep doen op het Volksbevrijdingsleger, dat ook in de stadstaat is gestationeerd. De kans dat dat gebeurt, is klein, denkt Den Daas. "Ook daar geldt dat het echt een laatste optie is, omdat het het vuur verder opstookt, zowel binnen Hongkong als in de internationale gemeenschap."

Uitleveringswet

De protestbeweging kwam een paar weken geleden voor het eerst in opstand tegen tegen een uitleveringswet, waarmee verdachten makkelijker uitgeleverd kunnen worden aan het Chinese vasteland. Daar waren veel inwoners tegen, omdat ze vreesden dat China zo meer macht zou krijgen. Ook waren ze bang dat de uitleveringswet gebruikt zou worden om politieke activisten uit te leveren.

Hoewel de regering de wet inmiddels heeft opgeschort, is het massale protest tegen de uitleveringswet uitgeroeid tot een protestbeweging tegen de leider van Hongkong, Carrie Lam. Veel demonstranten willen dat zij aftreedt.

'Westen stookt onrust'

In de verklaring van vandaag zegt China Lam volledig te steunen. "De centrale regering staat pal achter Carrie Lam als leider van de regering van Hongkong." Ook het politieoptreden tegen de demonstranten, dat afgelopen weekend opnieuw hardhandig was, kan rekenen op de steun van de Chinese regering.

China zegt verder dat westerse politici onrust stoken in Hongkong, om zo de ontwikkeling van China te remmen. Een woordvoerder van het bureau voor Hongkong zegt dat het Westen er een "rare logica" op nahoudt, waardoor politici sympathie hebben voor "gewelddadige misdrijven" en juist kritiek hebben op "gepaste zorgvuldigheid" van de ordetroepen.