Tot 5 jaar cel geëist voor diefstal dienstwapens

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 en 5 jaar geëist tegen twee verdachten van een overval op de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie. Daarbij werden 23 dienstwapens gestolen.

Het gaat om twee mannen uit Ede van 26 en 31 jaar. Ze worden ervan verdacht naast de wapens ook onder meer honderden patronen, bussen pepperspray en portofoons te hebben gestolen.

De diefstal vond vorig jaar zomer plaats in het kantoor in Zutphen. Een klein deel van de wapens is inmiddels teruggevonden.

Het OM benadrukt dat het niet om een gewone diefstal gaat, meldt een verslaggever van Omroep Gelderland. "Dit is een zeer goed voorbereide brutale inbraak. Vuurwapens zijn gemaakt om te doden en te verwonden", zei de officier van justitie.

Volgens de advocaten van de verdachten hebben de twee niks te maken met de diefstal en is er geen concreet bewijs. Zo zou er bijvoorbeeld geen dna zijn gevonden en is het onduidelijk wie die avond het alarm heeft uitgeschakeld.