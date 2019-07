Auto boort zich in elektriciteitshuisje in Wierden

Een automobilist is een elektriciteitshuisje binnengereden in Wierden, bij Almelo. De bestuurder kon niet meteen uit de auto worden bevrijd, omdat de hulpverleners moesten wachten totdat de stroom werd uitgeschakeld.

"De stroom is er tijdelijk afgehaald, daarom zaten 71 klanten in de omgeving even zonder stroom", zegt een woordvoerder van Enexis. Nadat de brandweer de man uit zijn benarde positie had gehaald, werd de stroom meteen weer aangesloten.

Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend, schrijft RTV Oost. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.