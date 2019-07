Maaltijdbezorgdiensten dicht bij fusie, hoofdkantoor in Amsterdam

Takeaway (het moederbedrijf van Thuisbezorgd) en Just Eat hebben een principeakkoord bereikt over de fusie tussen de twee maaltijdbezorgers. Jitse Groen, oprichter van Thuisbezorgd en topman van Takeaway, wordt ook de topman van het nieuwe fusiebedrijf dat Just Eat Takeaway.com gaat heten. Dit weekend kwam naar buiten dat er overnamegesprekken zijn.

Het hoofdkantoor komt in Amsterdam, waar Takeaway nu ook al gevestigd is. Maar ook een 'significant deel' van het kantoorwerk zal in het Verenigd Koninkrijk zijn, waar Just Eat zit.

Het plan is dat aandeelhouders van Just Eat voor iedere ruim 10 aandelen Just Eat 1 aandeel Takeaway krijgen. Daarmee wordt Just Eat gewaardeerd op zo'n 5,6 miljard euro. Als de deal doorgaat hebben Just Eat-aandeelhouders straks ruim 52 procent van het nieuwe bedrijf in handen en Takeaway-aandeelhouders bijna 48 procent.

Er is nog geen definitieve deal, dus het is nog niet zeker dat Takeaway daadwerkelijk een bod zal doen op de aandelen Just Eat.

'Alleen marktleider maakt winst'

Het fusiebedrijf zal een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld zijn, met vorig jaar 360 miljoen bestellingen ter waarde van 7,3 miljard euro.

In de maaltijdbestelwereld is al een tijd een consolidatieslag gaande, met overnames en bedrijven die zich uit landen terugtrekken omdat ze geen winst kunnen maken. Daar heeft Jitse Groen zich in het verleden al vaker over uitgelaten: "Wij denken dat je in de maaltijdbezorgmarkt alleen duurzaam winst kunt maken als je in een land marktleider bent."

Deze overname past goed in die strategie, want het gefuseerde bedrijf zal marktleider zijn in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Nederland. Eind vorig jaar nam Takeaway al de Duitse concurrent Delivery Hero over voor 930 miljoen euro. In Nederland stopte Foodora er vorig jaar mee, vanwege de hevige concurrentie. Er was ook geen andere partij die het bedrijf nog wilde overnemen.

NOS op 3 maakte eerder de onderstaande video, waarin onder meer wordt uitgelegd hoe de bestelmarkt in Nederland in elkaar steekt: