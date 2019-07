Britse vader uren vast tussen de rotsen na redding kind

In het oosten van Engeland is een man in een levensbedreigende situatie terechtgekomen toen hij zijn kind probeerde te redden. Het kind was uitgegleden en op een klif gevallen.

De vader slaagde erin zijn kind te redden, maar kwam zelf met zijn been vast te zitten tussen de rotsen. Door het stijgende zeewater moesten reddingswerkers zijn hoofd boven water proberen te houden.

De man kreeg een duikmasker zodat hij kon blijven ademen. Het ongeluk gebeurde bij de plaats Sheringham. De kustwacht kon hem in eerste instantie niet bevrijden, de brandweer slaagde daar wel in door met apparatuur de rots te breken. In totaal duurde de reddingsoperatie vier uur.

Een woordvoerder van de kustwacht zegt tegenover de BBC dat het een erg angstige situatie was voor de man. "Het is zo'n goed nieuws dat het gelukt is om de man te bevrijden." Hij roemt ook de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten: "Iedereen werkte samen om hem zo snel mogelijk te bevrijden."

De man is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, het kind is ongedeerd.