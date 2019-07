Wekdienst 29/7: VS en China praten weer over handel en wielerronde van Boxmeer

Wat heb je gemist?

In Californië heeft een man het vuur geopend op bezoekers van een foodfestival, vlak bij de stad San Jose. Volgens een getuige mikte hij niet specifiek op iemand. "Het was gewoon van links naar rechts, van rechts naar links. Hij was absoluut voorbereid op wat hij deed."

Een lokale politicus zegt tegen Amerikaanse media dat bij het schietincident zeker drie festivalgangers om het leven zijn gekomen. Volgens hem is er een verdachte opgepakt.

Ander nieuws uit de nacht:

Meghan Markle is gasthoofdredacteur van het septembernummer van het Britse modetijdschrift Vogue. Dat nummer geldt als de belangrijkste uitgave van het jaar. De vrouw van prins Harry zet vijftien vrouwen in het zonnetje die volgens haar voor positieve verandering zorgen in de wereld.

Een toeriste uit Groot-Brittannië is opgepakt op Cyprus. De 19-jarige toeriste had gezegd dat ze was verkracht door twaalf Israëlische jongens, maar dat was niet waar. Ze had wel seks gehad met een aantal van hen, maar dat was vrijwillig.

De baas van de zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten, Dan Coats, legt volgende maand zijn functie neer. Dat zegt president Trump op Twitter. Het is niet bekend waarom de 76-jarige veiligheidschef vertrekt, maar het is bekend dat hij en Trump het over veel dingen oneens zijn.

En dan nog dit:

Blikvanger, toeristenmagneet en sinds 2005 ook Unesco-werelderfgoed: de stenen brug over de Neretva is hét hoogtepunt van de Bosnische stad Mostar. Maar één functie heeft de Stari Most verloren: die als symbool voor het vreedzaam samenleven van alle etnische groepen in de stad, die in de Balkanoorlog in de jaren 90 zwaar werd getroffen.

Hoe verdeeld Mostar is, wordt zichtbaar bij het jaarlijkse brugspringen. Correspondent Mitra Nazar ging kijken bij dat spectaculaire evenement: