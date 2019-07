Vietnam rolt gokorganisatie op, 380 Chinezen opgepakt

In Vietnam heeft de politie 380 Chinezen opgepakt die verdacht worden van deelname aan een grote illegale gokorganisatie. De verdachten zijn tussen de 18 en 24 jaar en waren voor tientallen goksites aan het werk toen de politie binnenviel.

Agenten deden invallen in meer dan honderd ruimtes in Hai Phong City, in het noordoosten van Vietnam. De Chinezen runden meerdere online platforms waar mensen geld konden inzetten op sportwedstrijden en loterijen.

De organisatie zou transacties hebben uitgevoerd met een totale waarde van 436 miljoen dollar. Bij de invallen nam de politie 2000 smartphones, 530 computers, pinpassen en contant geld in beslag.

Volgens het ministerie van Openbare Veiligheid gaat het om de grootste illegale gokorganisatie ooit in het land. Gokken is in Vietnam verboden, alleen buitenlandse toeristen mogen in casino's een gokje wagen.