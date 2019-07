Trump vervangt inlichtingenchef Coats

De hoogste Amerikaanse veiligheidschef Dan Coats vertrekt. In een tweet zegt president Trump dat Coats (76) medio volgende maand zijn functie neerlegt en dat er ook al een beoogde opvolger is, het Republikeinse Congreslid John Ratcliffe.

Coats is sinds maart 2017 de overkoepelend chef van de zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten, een functie die werd ingesteld na de aanslagen op 11 september 2001. De reden voor zijn vertrek is niet bekendgemaakt. Trump bedankt hem op Twitter voor zijn "grote verdiensten voor het land", maar het is bekend dat de twee over veel zaken van mening verschillen.

Noord-Korea, Iran, Rusland

Coats vindt bijvoorbeeld in tegenstelling tot Trump dat Noord-Korea nog altijd een bedreiging vormt op het gebied van kernwapens. Over Iran is hij juist milder dan de president.

Verder kwamen Trump en Coats in het openbaar in botsing over de veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingscampagne. De inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat Rusland actief de campagne van Trump heeft ondersteund, iets dat de president zelf als onzin kwalificeert.

Medestander

Coats' beoogde opvolger Ratcliffe is een verklaard medestander van Trump. Vorige week, tijdens het verhoor van speciaal aanklager Mueller in het Congres, verdedigde hij de president vurig.