Ophef in Italië over illegaal blinddoeken Amerikaanse verdachte

In Italië en de VS is ophef ontstaan over een foto van een geblinddoekte Amerikaanse verdachte op een Italiaans politiebureau. Het blinddoeken van een verdachte is illegaal in Italië.

De man om wie het gaat, de 18-jarige Gabriel Christian Natale-Hjorth, wordt verdacht van het doden van een agent, net als zijn eveneens Amerikaanse vriend Finnegan Lee Elder (19). De foto met de geblinddoekte verdachte werd gelekt naar de krant Corriere della Sera, die het beeld publiceerde. Daarna verscheen de foto ook in veel Amerikaanse media.

De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Salvini ergert zich aan de verontwaardiging naar aanleiding van het blinddoeken van de verdachte. "Slachtoffer?", schreef hij op Facebook. "Het enige slachtoffer is de agent."

Militair op non-actief gesteld

De blinddoek was omgedaan door een militair. Het Italiaanse leger noemt het blinddoeken van de jongen onacceptabel en heeft degene die dat deed op non-actief gezet. Natale-Hjorth zou vier à vijf minuten geblinddoekt op het bureau hebben gezeten, voordat hij ondervraagd werd over de steekpartij.

Hij en zijn medeverdachte hebben beiden bekend. De tieners waren op zoek naar drugs en kochten 'cocaïne' van een dealer, maar dat bleek aspirine te zijn. Daarop stal het duo de rugtas van de dealer. Die liet het er niet bij zitten en haalde een agent erbij. Om onduidelijke redenen haalde een van de tieners een mes tevoorschijn en stak agent Mario Cerciello Rega (35) dood.