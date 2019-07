Gevonden botten niet van vermiste Italiaanse tiener Orlandi

De botten die onlangs in Vaticaanstad zijn gevonden zijn niet van de vermiste Italiaanse tiener Emanuela Orlandi. Forensische experts hebben vastgesteld dat de beenderen allemaal van voor het jaar 1900 zijn, zegt woordvoerder Matteo Bruni van het Vaticaan.

Vorige week zaterdag werd onder de vloer van twee knekelhuizen in Vaticaanstad een grote hoeveelheid botten van volwassenen en kinderen gevonden. Dat gebeurde in de zoektocht naar Orlandi. Wat er met het in 1983 verdwenen meisje is gebeurd is al die jaren een raadsel gebleven.

De zoektocht werd deze maand weer hervat nadat haar ouders een anonieme tip hadden gekregen over de laatste rustplaats van hun dochter. Naar aanleiding van die tip werden eerst de graven van twee Duitse prinsessen in Vaticaanstad geopend waarna de zoektocht zich verplaatste naar de knekelhuizen.

Samenzweringstheorieën over haar verdwijning

De vermissing van Orlandi is een beruchte zaak in Italië. Ze was de dochter van een werknemer van de Vaticaanbank en verdween op 15-jarige leeftijd spoorloos op weg naar muziekles in Rome. Het Vaticaan wilde jarenlang niet meewerken aan het onderzoek naar haar verdwijning en zei dat de zaak niets met de kerk te maken had.

Er doen verschillende samenzweringstheorieën de ronde over Orlandi's verdwijning. Zo is erop gezinspeeld dat de verdwijning te maken heeft met seksfeesten in het Vaticaan of het bankroet van een schimmige bank die vermogensbeheerder van het Vaticaan was. Ook is gesuggereerd dat de tiener werd ontvoerd om haar uit te ruilen tegen aanslagpleger Mehmet Ali Agca. De Turk opende in 1981 op het Sint-Pietersplein het vuur op paus Johannes Paulus II.